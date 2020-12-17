شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يبادر بتسليم «ذئب عربي» لمركز تنمية الحياة الفطرية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ، عن تسلمه ذئب عربي من المواطن ناصر بن عبدالله العريفي.
وقال المركز إن الذئب قد تم نقله إلى مركز الإيواء لرعايته وإعادة تأهيله قبل إدراجه في برنامج إعادة الإطلاق في المناطق المحمية.
وقدم المركز شكره للمواطن العريفي ، تقديرًا لمبادرته ووعيه بالمحافظة على الحياة الفطرية.
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