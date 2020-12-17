وأوضحت صحيفة "الوطن" المصرية أن منصور استشهد بخبر نشرته الصحيفة عن تذمر الموظفين من اللجنة بسبب تأخر صرف رواتبهم.
© AP Photo / Lobna Tarek
وقالت: "المعزول الذي يهاجمنا في كل تصريحاته، اتخذ من الخبر الخاص بنا نموذجا للاستشهاد به في قضيته، لإلغاء قرار إيقافه من قبل اللجنة الأولمبية المصرية، التي قررت إيقافه لمدة 4 سنوات ومنعه من مزاولة أي نشاط رياضي طوال تلك المدة".
يذكر أن وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، كانت قد قررت إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك، وتحويل مخالفاته إلى النيابة العامة، والتي رصدتها لجنة التفتيش التابعة للوزارة خلال الأسابيع الماضية.
وعينت الوزارة لجنة مؤقتة برئاسة المستشار أحمد البكري لإدارة النادي لحين الانتهاء من الانتخابات.
وفي سياق آخر، يستعد فريق الكرة بالنادي لمواجهة بيراميدز، في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن فعاليات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.
جدير بالذكر أن الزمالك قد فاز على المقاولون العرب بهدفين بلا رد، في الجولة الأولى بالدوري العام في نسخته الجديدة، فيما هزم الاتحاد السكندري فريق بيراميدز بهدفين مقابل هدف.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة مصرية: مرتضى منصور يستشهد بـ"خبر" لنا بعد أن هاجمنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.