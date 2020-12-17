الرئيس التركي ورئيس الوزراء العراقي يبحثان العلاقات الثنائية... فيديو

موسكو - سبوتنيك: بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، العلاقات بين البلدين، واستعرضا القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقالت الخدمة الصحفية للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء:

"وصل وفد عراقي رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء إلى العاصمة التركية أنقرة في إطار زيارة رسمية للكاظمي تستغرق يوما واحدا".

والتقى رئيس الوزراء الكاظمي بالرئيس التركي أردوغان في إطار زيارته الرسمية للعاصمة التركية أنقرة، بحث خلالها الجانبان العلاقات بين البلدين وسبل توطيدها في مختلف المجالات وعدد من القضايا المشتركة.

وبحسب وسائل إعلام ناقش أردوغان والكاظمي السبل الممكنة لتعزيز التعاون في الاقتصاد والشركات التركية التي يحتمل أن تستثمر في العراق.