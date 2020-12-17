شكرا لقرائتكم خبر عن محامٍ لبنانى يفترش الأرض ويضرب عن الطعام بقصر عدل بيروت.. اعرف السبب (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأن المحامي الدكتور بول دواليبي نفذ اعتصاماً داخل قصر عدل بيروت، حيث يفترش الأرض في القاعة قبالة مدخل النيابتين العامتين التمييزية والمالية، معلناً إضرابه عن الطعام، وذلك احتجاجاً على "غياب العدالة ودعماً لاستقلالية القضاء"، ومطالباً بـ"استقالة النائبين العامين التمييزي والمالي القاضيين غسان عويدات وعلي ابراهيم". وفق موقع إم تى فى اللبنانى.



وأعلن المحامى إضرابه عن الطعام، احتجاجا على ما أسماه بـ"غياب العدالة" ودعما لاستقلالية القضاء، مطالبا باستقالة النائبين العامين التمييزى والمالى القاضيين غسان عويدات وعلي إبراهيم.