شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث الأمم المتحدة: سوريا بمثابة صندوق بارود لوجود 5 جيوش على أرضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلع المبعوث الخاص لسوريا جير بيدرسن مجلس الأمن، على عمل اللجنة الدستورية والتطورات الأخيرة الأخرى عبر الفيديو، لافتا إلى إنه بفضل الترتيبات الحالية، التي تشمل روسيا وتركيا والولايات المتحدة، يستمر الهدوء الهش، على الرغم من أن هذا لا يرقى إلى مستوى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني المنصوص عليه في القرار 2254 (2015).

وحذر بيدرسن، من أنه مع وجود خمسة جيوش دولية تعمل في سوريا، فإن البلاد لا تزال بمثابة صندوق بارود لحادث دولي كبير، مع تداعيات محتملة في جميع أنحاء المنطقة.

فيما قدم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ، مارك لوكوك ، إحاطة. وأخبر أعضاء المجلس أن عدد حالات كوفيد-19 المبلغ عنها في سوريا مستمرة في الارتفاع ، على الرغم من أن الاختبارات المحدودة في جميع أنحاء البلاد تجعل من المستحيل تقييم مدى تفشي المرض على وجه اليقين، محذرا من أن أسعار الخبز المدعوم تضاعفت، بينما ارتفع سعر الديزل المدعوم بأكثر من الضعف منذ سبتمبر. في غضون ذلك ، أضاف أن الأعمال القتالية مستمرة في شمال سوريا في الأسابيع الأخيرة ، ما يعرض المدنيين للخطر.