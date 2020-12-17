رئيس شئون الحرمين يدشن شاشات المراقبة التلفزيونية الحديثة بالمسجد النبوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، شاشات المراقبة التلفزيونية الحديثة بالمسجد النبوي الشريف، التي زِيدَتْ من 9 إلى 24 شاشة، لتغطية أكبر عدد من المواقع داخل المسجد وسطحه والساحات. ودشّن السديس - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس، خلال تفقده أعمال إدارة عمليات التحكم والسيطرة، بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، شاشة متابعة البلاغات الإلكترونية، واطلع على ما تقدّمه الإدارة من أعمال تهدف إلى تجويد سير منظومة الأعمال داخل المسجد النبوي، وآلية تسهيل تحويل البلاغات بين الإدارات والجهات ومراعاتها للناحية الفنية والخِدْمية والتقنية، والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الهادفة إلى تحقيق الأمن الصحي للمصلين والزائرين.

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