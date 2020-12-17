شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين تطلق مباردة "شتاء آمن" للتطعيم من الأنفلونزا الموسمية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية والوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والعلمية النسائية بالشراكة مع إدارة التجمع الصحي ومستشفى أجياد للطوارئ مبادرة بعنوان: "شتاء آمن" على فترتين صباحية ومسائية، وتشمل المبادرة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، حيث تستهدف الحملة العاملين والعاملات المنسوبين للرئاسة العامة لشئون الحرمين للوقاية من الأوبة.



تطعيمات موظفو الحرم

وقالت الدكتورة نورة هليل الذويبي، الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والعلمية النسائية، إن الوكالة وبمشاركة مع الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية وبالتعاون مع إدارة التجمع الصحى ومستشفى أجياد للطوارئ أطلقت مبادرة بعنوان: "شتاء آمن"، وذلك تحقيقًا لمبدأ التكافل لكافة أطياف المجتمع وتزامنًا مع موسم الشتاء.



تطعيم ضد الانفلونزا



جانب من التطعيمات

وتابعت: "هذه المبادرة قد عملت على تطعيم منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضد الانفلونزا الموسمية، وفُعّلت المبادرة على مدار ورديتين لتقديم خدمات مجتمعية تُسهم في تعزيز صحة الفرد والمجتمع".



نطعيم موظفى رئاسة الحرمين

كما أوضح جنادى مدخلى، مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، أن الحملة هى لاتباع الإجراءات الوقائية والتعليمات الصحية، كما أن هذه الحملات التوعوية تأتي استكمالا للجهود التي تقوم بها الرئاسة العامة بالتعاون مع وزارة الصحة، للحفاظ على صحة كافة أفراد الرئاسة وتعزيزا للوعى الصحى، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

ورصدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، منذ بداية عودة موسم العمرة، درجات الحرارة لحولي (4) ملايين شخص، من خلال (25) كاميرا موزعة على مداخله البيت العتيق، مخصصة لقياس درجات حرارة قاصديه لأداء العمرة أو الصلاة، والعاملين فيه.

وأوضح مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام حسن بن بركات السويهري، أنه تم تدريب أكثر من (100) موظف لمتابعة الكاميرات الحرارية، ورصد درجات حرارة قاصدي البيت العتيق والعاملين فيه، وآلية التعامل مع الألوان التي تظهرها الكاميرات.