شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطن أطلق النار على جهاز للرصد الآلي بالقنفذة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس :

ألقت الجهات الأمنية بالقنفذة القبض على مواطن أطلق النار على جهاز للرصد الآلي .

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد / محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة القنفذة تمكنت – بفضل الله – من القبض على (مواطن في العقد الرابع من العمر)، وذلك إثر قيامه بإطلاق النار على جهاز للرصد الآلي على أحد الطرق في المحافظة.

وقد جرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.