شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح كورونا فى المملكة.. أول رجل وامرأة يتلقيان التطعيم بالسعودية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا فى السعودية بخضوع الدكتور توفيق ربيعة وزير الصحة لتطعيم اللقاح ليكون من الأوائل الذين تلقوا لقاح شركة فايزر فى المملكة، كما نشرت وزارة الصحة السعودية على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، صور لأول رجل وامرأة يتلقيان لقاح كورونا (كوفيد-19) في المملكة وتبدو عليهما ملامح السعادة لبدء حملة التطعيم ضد الوباء العالمي.



وزارة الصحة السعودية

وأعرب وزير الصحة السعودى عن ثقته فى لقاح فايزر، مشيرا إلى أن اللجان العلمية والطبية ضمنت استخداما آمنا للقاح كورونا، وقال وزير الصحة السعودى، يوجد أكثر من 550 عيادة فى المركز الصحى للقاح كورونا، منوها بأن حملة التطعيم تضمن توفير اللقاح للجميع بعدالة.



اول سعودى يتلقى لقاح كورونا



اول سيدة سعودية تخضع للقاح كورونا

قال وزير الصحة السعودى توفيق الربيعة إن المملكة تسلمت شحنتين من لقاحات كوفيد-19، وستبدأ توزيع اللقاح خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وطلب الربيعة من المواطنين والمقيمين بالسعودية التسجيل للحصول على اللقاح، وأكد مجددا أنه سيكون بالمجان لجميع من في المملكة.

ولم يحدد الوزير عدد الجرعات التى تسلمتها السعودية ولا نوع اللقاح، وكانت سلطات الصحة السعودية قد سجلت الأسبوع الماضي لقاح "فايزر- بيونتك" المضاد لكوفيد-19 من أجل استيراده واستخدامه في البلاد.

وبالأمس، أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 180 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلى 360 ألفا.

وذكرت الصحة السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية /واس/ أنه تم تسجيل 199 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 351 ألفا و192 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 6080 حالة، بإضافة (11) حالة وفاة جديدة.