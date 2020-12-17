شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: حصلنا على ضمانات من واشنطن بعدم التراجع عن قرار السيادة على الصحراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سعد الدين العثمانى، رئيس الوزراء المغرب، إن بلاده تلقت ضمانات من الإدارة الأمريكية بعدم التراجع عن قرار سيادة المغرب على الصحراء الغربية، منوها ببدء الإعداد لفتح قنصلية أمريكية فى "الداخلة" بالصحراء، واصفا الخطوة بالتحول المهم.

وشدد رئيس الوزراء المغربي فى مقابلة خاصة مع قناة الشرق للأخبار، على أن العلاقات مع إسرائيل لن تؤثر على موقف المملكة من القضية الفلسطينية، كاشفا عن أن العاهل المغربي الملك محمد السادس اتصل بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وأكد ثوابت القضية الفسطينية.

ونفى العثمانى وجود أى تنسيق بشأن إنشاء قاعدة أمريكية عسكرية فى الصحراء، مشيرا إلى أن عملية "الكركرات" جاءت لتأكيد السيادة المغربية على المنطقة، لكنه أكد أيضا التزام بلاده بوقف إطلاق النار في الصحراء رغم ما وصفها بانتهاكات "البوليساريو".

وفيما يتعلق بقضية سبتة ومليلة مع إسبانيا، قال رئيس الوزراء المغربي "الأولوية الآن لقضية الصحراء وبعدها سنفتح موضوع سبتة ومليلية".