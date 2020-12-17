وقعت الجمعية الاستهلاكبة بخميس مشيط الليله (الثلاثاء )الموافق ١٤٤٢/٤/٣٠ عقد شراكة مجتمعية مع مجمع الابتسامة الخليجية للخدمات الصحية وتخصصات الاسنان والجلدية لمساهمي الاستهلاكيه والمتسوقين وعائلاتهم وفق شروط معينه بواقع تخفيض 30٪ على جميع الخدمات ،
بحضور رئيس الحمعية الاستهلاكية الاستاذ سعيد بن بلدم الشهراني و نائب الرئيس سعد بن تركي ال حميد و عضو مجلس الاداره سعيد ابراهيم آل شحبي ومدير ادارة الاستهلاكيه ابراهيم الهاجري وبحضور عضو الاداره مشاري ابو قيس ومدير المجمع عامر محمد الشهراني ، ومديرة التسويق الاستاذة سالمه الشهري .
وأوضح امين المجلس والمتحدث الرسمي للجمعية الاستهلاكية الاستاذ /فهد مسفر الهائج بأن هذه الشراكة تهدف الي ترسيخ التعاون وانطلاقا من المسؤولية المجتمعية والأهداف المشتركة لهما في خدمة المجتمع و تساهم في تحقيق الخطة الاستراتيجية لتطوير استهلاكية محافظة خميس مشيط والهادفة إلى بناء الإنسان وتنمية المكان وتحقيق التكامل التنموي بين مؤسسات المجتمع وتجسيد الأهداف الوطنية.
كانت هذه تفاصيل خبر توقيع عقد شراكة مجتمعية بين «الجمعية الاستهلاكيه» و مستوصف الابتسامة الخليجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.