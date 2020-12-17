وكيل وزارة الصحة : نتوقع تسجيل لقاحات إضافية لكورونا خلال الأشهر القادمة

زف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري بشرى سارة بشأن موعد الوصول لمناعة كافية ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال عسيري في لقاء مع قناة “الإخبارية”، إنه من المتوقع تسجيل المزيد من اللقاحات المضادة خلال الأشهر المقبلة، من أجل تغطية أكبر عدد ممكن من متلقي اللقاح، للوصول لمناعة جماعية كافية ضد الفيروس نهاية عام 2021 المقبل، تمكن من السيطرة على الجائحة.

وأشار إلى أن لقاح كورونا، سيعطى حسب جدول التوريدات، لأن هناك تنافساً عالمياً كبيراً جداً للحصول على اللقاحات.