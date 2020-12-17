شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ماذا قالت أول مواطنة حصلت على لقاح كورونا؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قالت أول مواطنة حصلت على لقاح فيروس كورونا إنها تتقدم بالشكر والتقديم لحكومة المملكة التي وفرت اللقاح للجميع.
وأكدت المواطنة أنها أسعد إنسانة اليوم عقب تلقيها اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وبدأت اليوم الخميس حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بالمملكة ، وقد تلقى مواطن ومقيم أول جرعة من اللقاح وذلك في مركز التطعيم بالرياض .
جدير بالذكر أن الدفعة الثانية من اللقاح قد وصلت أمس الأربعاء إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ماذا قالت أول مواطنة حصلت على لقاح كورونا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.