شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. وزير الصحة يتلقى أولى جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تلقى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، صباح اليوم الخميس، أولى جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم الخميس البدء في عمليات التطعيم للمواطنين والمقيمين في المملكة. يذكر أن هيئة الغذاء والدواء قد اعتمدت لقاح “فايزر” في المملكة لمكافحة فيروس كورونا.

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