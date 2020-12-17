ورصد الفيديو، فرحة "الأمير الوالد"، بعد إعلان رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، الشيخ أحمد الفهد الصباح، فوز الدوحة بحق استضافة نسخة 2030 من "آسياد". وتفوق ملف الاستضافة القطري على حساب الملف السعودي، وذلك وفقا لآلية التصويت المعتمدة، فيما حصلت الرياض على حق استضافة الألعاب الآسيوية بنسخة عام 2034، خلال التصويت الذي جرى في الاجتماع الـ39 للجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي، في العاصمة العمانية مسقط.

كانت هذه تفاصيل خبر رد فعل "أمير قطر الوالد" بعد الانتصار على السعودية... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.