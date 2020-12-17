السعودية تبدأ التلقيح ضد فيروس "كورونا"

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وأفادت وسائل إعلام سعودية، بأن "حملة التطعيم ستبدأ بوزير الصحة توفيق الربيعة"، مشيرة إلى أن الدفعة الأولى من لقاح فايزر، المضاد لكورونا وصلت أمس إلى مطار الملك خالد الدولي، في العاصمة الرياض.

وقال وزير الصحة توفيق الربيعة: "يسعدني أن أبشر الجميع من المواطنين والمقيمين، بوصول اللقاح، أرجو أن تكون بداية لانفراج الأزمة"، مضيفا أن عدد المسجلين لأخذ اللقاح وصل إلى 100 ألف في اليوم الأول من بدء التسجيل.

وسجلت السعودية، 360335 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، تعافى منها 351192 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 6080 حالة وفاة، جراء الإصابة بالفيروس.