شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 6 أشخاص فى العراق بحوزتهم جوازات سفر إسبانية مزورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم الخميس، إلقاء القبض على 6 مسافرين عراقيين بحوزتهم جوازات سفر إسبانية مزورة.

وقالت الهيئة في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إنه "تم إلقاء القبض على ستة مسافرين عراقيين في منفذ مطار البصرة الدولي، بحوزتهم جوازات سفر إسبانية.

وأضافت أنه "بعد تدقيق جوازاتهم من قبل الفحص الجنائي في مركز جوازات مطار البصرة تبين أنها مزوره"، لافتة إلى أنه "تمت إحالة المسافرين إلى مركز شرطة مطار البصرة وفق محضر أصولي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".