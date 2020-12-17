عُثر بحوزتهم على سلاسل ذهبية وحقائب نسائية.. القبض على 3 وافدين مخالفين لأنظمة الإقامة بالرياض (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ألقت الفرق الأمنية بدوريات الأمن القبض على 3 وافدين من الجنسية اليمنية مخالفين لأنظمة الإقامة وأمن الحدود، أثناء سيرهم على الأقدام بحي طويق غرب مدينة الرياض. وحاول أحدهم الفرار من رجال الأمن إلا أنه ألقي القبض عليه بعد متابعته، وبتفتيش مسكنهم عثر على 6 حقائب نسائية وعدد 15 “هاتف محمول” و4 سلاسل ذهبية و60 مكيفاً وزجاجة خمر مستوردة وطلقة حية. وجرى إيقافهم تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم ومعرفة مدى علاقتهم بالحـوادث المشابهة.

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