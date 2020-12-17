صحيفة: تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بات يتطلب معجزة

وذكرت صحيفة "​الجمهورية​" اللبنانية نقلا عن مصادر خاصة أن "السجال الاشتباكي الأخير بين ​الرئيس ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​، يبدو وكأنّه قد أطلق رصاصة الرحمة على إمكانية بلوغ الرئيسين خط التفاهم على ​تشكيلة حكومية​، اياً كان شكل وحجم هذه التشكيلة".

وأضافت المصادر "وتتفق اجواء الطرفين على ان توافق الرئيسين بات يتطلب معجزة، فكل منهما حدد سقفه وحده النهائي، وقررألاّ يخضع لمزاجية وإملاءات الآخر".

وكان الحريري قد تعهد لدى اختياره رئيسا للحكومة للمرة الرابعة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بتشكيل حكومة سريعا، تكون قادرة على إحياء خارطة الطريق الفرنسية. لكن الخلافات السياسية القديمة عرقلت محادثات تشكيل الحكومة في وقت تتجه فيه البلاد نحو ما تحذر وكالات الأمم المتحدة من أنه سيكون "كارثة اجتماعية".

وقد أدى الانهيار الاقتصادي إلى سقوط ما لا يقل عن نصف السكان في الفقر، إضافة إلى انهيار العملة الوطنية (الليرة اللبنانية)، خصوصا بعد حادثة مرفأ بيروت في أغسطس/ آب الماضي، وأودى بحياة أكثر من 200 شخص ودمر قطاعات كبيرة من العاصمة.