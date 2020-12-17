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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الديناصور الدجاجة يثير اهتمام العلماء.. عمره 110 ملايين سنة
الخميس 17 ديسمبر 2020
الخليج 365
قبل حوالي 110 ملايين سنة كان ديناصور من ذوات الاثنين وفي حجم الدجاجة يعيش على صيد الحشرات.
وربما كان يصطاد أيضا بعض الفقاريات الصغيرة كالضفادع والسحالي على امتداد شواطئ بحيرة قديمة في شمال شرق البرازيل.
وقال علماء إن الهيئة الداخلية للديناصور، الذي عاش في العصر الطباشيري عادية، إذ يتشابه هيكله العظمي مع هياكل العديد من الديناصورات الصغيرة في العصر الجوراسي السابق للعصر الطباشيري، لكنه من الخارج كان مختلفا.
فالديناصور، الذي يطلق عليه اسم "أوبيراجارا جوباتوس" كان لديه عُرف له بنية تشبه الشعر على ظهره وتخرج من جسده إبر تشبه الشرائط وربما كانت من مادة الكيراتين وهي نفس مادة الشعر والأظافر.
وذكر ديفيد مارتيل، أستاذ علم الأحياء القديمة في جامعة بورتسماوث في إنجلترا، والذي شارك في قيادة دراسة عن الديناصور نشرتها دورية "أبحاث العصر الطباشيري": "هناك الكثير من الديناصورات الغريبة لكن هذا الديناصور لا يشبه أيا منها".
وأضاف: "الأرجح أن ما على جسده كان يبدو من بعيد شعراً وليس ريشاً.. الشعر على ظهره كان طويلاً جداً وأكسبه ما يشبه العُرف وهذا أمر فريد بالنسبة للديناصورات".
وأشار مارتيل إلى أن الإبر التي كانت تخرج من جسد الديناصور ربما كانت تستخدم في التباهي أو جذب الأنثى أو ترهيب الخصوم أو المنافسة بين الذكور.
ولفت إلى أن مثل هذا التباهي كثيرا ما يكون من سمات ذكور الحيوانات كالطاووس وريشه الملون الطويل مما يدفعه للاعتقاد أن الديناصور "أوبيراجارا جوباتوس" كان ذكرا.
وأكد مارتيل أن من المستحيل أن توضح لنا الحفرية ما إذا كان جسد هذا الديناصور ملونا لكنه يرجح ذلك بشدة.
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