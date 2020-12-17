شكرا لقرائتكم خبر عن شلل رباعي دائم وكسر في العنق.. «الخضيري» يروي مأساة شاب بسبب مغامرة غير مدروسة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر د. فهد الخضيري، عالم الأبحاث والمسرطنات، الشباب من خطورة القفز من السيارة أثناء سيرها.
وقال الخضيري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن طبيب طواريء أخبره بمأساة الشاب الذي رغب في القيام بمغامرة قفز غير مدروسة من حوض سيارة أثناء سيرها داخل الرمال”.
ولفت الخضيري، إلى أن الشاب أصيب بكسر في العنق والفقرات وشلل رباعي دائم ومزمن، محذرا الشباب من خطورة تقليد ما يرونه في الأفلام.
واختتم د. فهد الخضيري بقوله: “ما نراه بالأفلام إما خدع تصوير، أو أنه تدريب مكثف مع إجراء سلامة”.
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