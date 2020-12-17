شكرا لقرائتكم خبر عن تهور وسرعة جنونية.. ضبط قائد مركبة بالطائف (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للمرور في محافظة الطائف، مساء أمس الأربعاء، ضبط قائد مركبة نشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور”.
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