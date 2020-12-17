شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الفرنسية تطلب الموافقة على ترحيل صهر بن على إلى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت النيابة العامة في محكمة الاستئناف بآكس أن بروفانس جنوب فرنسا طلبها للقضاة، بالموافقة على ترحيل بلحسن الطرابلسى، صهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، وستصدر محكمة الاستئناف قرارها في 27 يناير، ووفقاً لصحيفة الشرق الأوسط السعودية ، أوقف بلحسن الطرابلسى (58 عاما) في فرنسا فى مارس 2019 إثر مغادرته كندا التى رفضت طلبه للحصول على اللجوء السياسى.

وكان الطرابلسي فر من تونس قبل عشرة أعوام في أعقاب سقوط نظام بن علي، وتطالب تونس بترحيله لمحاكمته في خمس قضايا جارية أو صدرت فيها أحكام وحُكم على الطرابلسي غيابياً بالسجن 33 عاماً على خلفية جرائم اقتصادية ومالية.

ولم تصدر محكمة الاستئناف في آكس أن بروفانس حكماً حول تسليمه في 16 سبتمبر، وطالبت السلطات التونسية بتوضيحات حول الطعون التي يمكنه اللجوء إليها عقب إدانته، وكانت النيابة العامة طالبت في 24 يونيو بالموافقة على ترحيله، وقال ممثل الادعاء دوني فونبروميرش، الأربعاء، إن «الدولة التونسية التزمت السماح له بالطعن في الأحكام وإعادة محاكمته».



وأضاف أن الدولة التونسية «قدمت توضيحات»، في حين يتحدث بلحسن الطرابلسي عن وجود خطر لإساءة معاملته، مشيراً إلى وفاة ثلاثة من أخوته في السجن عقب الثورة، ويقول الطرابلسي إن شقيقه منصف الذي توفي في السجن في 4 أبريل 2013 وقع ضحية «اغتيال مع سبق الإصرار».

وطالب محاميه مارسيل سيكالدي القضاة برفض طلب تسليمه الذي يستند في رأيه إلى دوافع سياسية محضة وقال إن «بلحسن الطرابلسي صار رمزاً لنظام الرئيس الراحل بن علي»، وكان الطرابلسي قدم ملفاً عام 2016 لـ«هيئة الحقيقة والكرامة» التونسية للمطالبة بمصالحة مع الدولة في مقابل إرجاع أموال مسروقة واقترح تقديم مليار دينار (350 مليون يورو)، وفق الهيئة، لكن التحكيم لم ينجح.