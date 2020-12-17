شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد المقبل.. رئيس وزراء السودان يشارك فى القمة الاستثنائية لمنظمة "الإيجاد" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية السودانية، عن مشاركة وفد رسمي برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني ورئيس الدورة الحالية للهيئة الحكومية للتنمية (الإيجاد)، في أعمال الدورة الاستثنائية رقم 38 لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في المنظمة، والتي ستنعقد يوم الأحد المقبل، بجيبوتي.
ذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، أن القمة ستناقش "تطورات الأوضاع في إقليم الإيجاد، وتأثير جائحة كورونا في موجتها الثانية واستجابة الدول الأعضاء لها".
وقدم الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء، بصفته رئيسًا للدورة الحالية للهيئة الحكومية للتنمية (الإيجاد)، الدعوة لرؤساء الدول والحكومات للحضور والمشاركة في أعمال القمة الاستثنائية.
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