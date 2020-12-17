شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الشحنة الثانية من لقاح فايزر - بايونتك إلى مطار الملك خالد فى الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن تم وصول الشحنة الثانية من لقاح فايزر ـ بايونتك إلى مطار الملك خالد في الرياض.

وفى سياق أخر قالت صحيفة "الجارديان"، إن الحكومة البريطانية أعلنت أن ما يقرب من 138000 شخص فى جميع أنحاء المملكة المتحدة قد تم تطعيمهم ضد Covid-19 منذ بدء توزيعه الأسبوع الماضى.

وقال نديم الزهاوي، الوزير المشرف على التوزيع، إن الأرقام "بداية جيدة حقًا" لبرنامج التطعيم.

وبدأ البرنامج يوم الثلاثاء الماضي، 8 ديسمبر، عندما بدأ 70 مركزًا للمستشفيات تطعيم من هم أكثر من 80 عامًا، والعاملين في دور الرعاية وبعض موظفى خدمة الرعاية الصحية.

وبعد أسبوع، حصل 108000 شخص في إنجلترا على أول جرعتين من لقاح فايزر باينوتيك، وكذلك 18000 شخص في إسكتلندا و7897 في ويلز و4000 في أيرلندا الشمالية.

وقد تم تلقيح ما مجموعه 137897 شخصا، حسبما غرد الزهاوى.