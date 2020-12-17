شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 180 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء تسجيل 180 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلى 360 ألفا و335 إصابة.

وذكرت الصحة السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية /واس/ أنه تم تسجيل 199 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 351 ألفا و192 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 6080 حالة، بإضافة (11) حالة وفاة جديدة.

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