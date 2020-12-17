شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تسجل 2561 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية ،اليوم الأربعاء، تسجيل 2561 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 267585 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" ، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 230274 حالة شفاء بعد تسجيل 4029 حالة إضافية، كما سجلت 28 حالة وفاة ليرتفع اجمالى حالات الوفاة إلى 3465 حالة.

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