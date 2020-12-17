شكرا لقرائتكم خبر عن قوة عسكرية عراقية تداهم وكراً لـ"داعش" وتقتل اثنين من عناصره بالرطبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قيادة عمليات محافظة الأنبار العراقية، عن مداهمة وكر لتنظيم "داعش" الإرهابي في عمق صحراء الرطبة، وقتل عنصرين من التنظيم.

وذكرت القيادة في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم /الأربعاء/ - أن "قوة من أبطال الفرقة الأولى واستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة نفذت واجباً بعمق صحراء الرطبة بقوة محمولة جواً من طيران الجيش الأبطال واشتركت معها قطعات برية من القيادة أعلاه".

وأضافت القيادة أن القوة "داهمت وكراً لداعش ودمرت عجلتهم وقتلت اثنين منهم ولا زالت قطعات الفرقة مستمرة بالواجب".

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