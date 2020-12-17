شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا اليوم: مقتل 4 عسكريين سودانيين فى اشتباكات مع ميليشيات إثيوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت قناة (روسيا اليوم) عن مصدر رفيع في حكومة ولاية القضارف، شرقي السودان، أن المليشيات الإثيوبيه نصبت كمينا بمنطقة سودانية على الشريط الحدودي أدى لمقتل ضابط برتبة رائد ، وبحسب المصدر ، إن الجيش السوداني شن هجوما صباح اليوم الأربعاء ، ودارت معارك شرسة أدت لمقتل ثلاثة جنود من الجيش السوداني بمنطقة الآسرة على الشريط الحدودي.

وأكد المصدر ، أن الجيش السوداني استرد مناطق سودانية بداخلها مزارعين إثيوبيين في الأيام الماضية ما أعتبره الجيش الأثيوبي استفزازا.