شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الإسرائيلى يوجه رسالة تهنئة لملك البحرين بمناسبة العيد الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو رسالة تهنئة لملك البحرين بمناسبة العيد الوطني. وقالت الرسالة:"العلاقات بين البلدين ستؤدي لمستقبل أفضل لشعوب المنطقة".

فى وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه سيدخل الحجر الصحي، بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكر الحساب الرسمي لنتنياهو على تويتر: "لاحقا لتحقيق وبائي أجري معه، سيدخل رئيس الوزراء نتانياهو الحجر الصحي وذلك حتى يوم الجمعة".

وأوضح أن دخول الحجر الصحي يأتي "بعد أن تبين أنه التقى شخصا مصابا بشكل مؤكد بفيروس كورونا|.

وتابع: "رئيس الوزراء خضع أمس واليوم لفحوصات لتشخيص إصابته بالفيروس وكانت نتائجها سلبية".