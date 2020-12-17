المغرب تسجل 3351 إصابة جديدة و38 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء تسجيل 3 آلاف و351 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 406 آلاف و970 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأنه تم تسجيل 38 وفاة جديدة ليبلغ عدد الوفيات 6 آلاف و749 حالة، كما تم تسجيل 3 آلاف و924 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 366 ألفا و835.

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