شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثة وإنقاذ 51 شخصًا تعطل قاربهم أثناء محاولة هجرة بسواحل صفاقس فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وزارة الدفاع التونسية، أن وحدات جيش البحر والحرس البحري تمكنت، خلال عملية مشتركة، من انتشال جثة وإنقاذ 51 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة، كانوا على متن قارب معطل بسواحل ولاية صفاقس.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن المهاجرين أفادوا بأنهم أبحروا من سواحل سيدي منصور لاجتياز الحدود البحرية في اتجاه السواحل الإيطالية، مضيفة أنه تم التوجه بهم إلى ميناء الصيد البحري بصفاقس، وتسليمهم إلى الحرس الوطني لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.

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