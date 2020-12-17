شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر صورة ضابط جزائرى لقى مصرعه إثر سقوط طائرة مروحية عسكرية تابعة للبحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول نشطاء جزائريون عبر وسائل التواصل الاجتماعى صورة للملازم أول بوزايدة نور الدين الذى لقى مصرعه إثر سقوط طائرة مروحية عسكرية تابعة للقوات البحرية الجزائرية صباح اليوم الأربعاء.

وأكدت وسائل إعلام جزائرية تواصل عملية البحث عن الضابطين المفقودين فى ساحل بوهارون، بعد سقوط الطائرة المروحية العسكرية التابعة لقيادة القوات البحرية، مشيرة إلى مصرع الملازم الأول بوزايدة نور الدين أحد أفراد طاقم الطائرة المتكون من 3 ضباط، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطنى الجزائرية.

ولفتت وسائل إعلام جزائرية إلى استمرار عملية البحث جارية عن الطيارين الآخرين، حيث تم تسخير وسائل البحث والإنقاذ اللازمة، حسب البيان.

وسقطت مروحية بحث وإنقاذ عسكرية جزائرية من نوع “MS-25 Merlin”، فى عرض البحر، أثناء القيام بمهمة طيران تدريبية تقنية.

وعلى إثر هذا الحادث الأليم، تقدم رئيس جمهورية الجزائر، عبد المجيد تبون، بتعازيه الخالصة لأسرة الشهيد، وكل أفراد الجيش الجزائرى، داعيا المولى أن يوفق فرق الإنقاذ فى العثور على الضابطين المفقودين.

كما تقدم الفريق شنقريحة السعيد، رئيس أركان الجيش الوطنى الشعبى باسمه ونيابة عن جميع مستخدمى الجيش الجزائرى، بخالص التعازى والمواساة لأسرة الملازم أول.