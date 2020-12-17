شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية تلمح إلى إمكانية عودة الغلق التام بسبب "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء إنه هناك احتمالية للعودة إلى الإغلاق التام أو الجزئي في حال ارتفاع الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 578916 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 22 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12636, فيما تم تسجيل 1766 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 513405 حالة, في حين بلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 52875 , من بينهم 197 يرقدون في العناية المركزة.