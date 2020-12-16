وقال حسن إنه من المقرر أن يتلقى لبنان الدفعة الأولى من لقاح فايزر-بيونتيك، بعد شهرين، بحسب "رويترز"، اليوم الأربعاء.
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وأوضح الوزير اللبناني أن بلاده ستوقع اتفاقا هذا الأسبوع من أجل الحصول على اللقاح.
وقبل يومين، قال الوزير إن بيروت تتوقع إبرام الصفقة خلال هذا الأسبوع، على الرغم من العجز البالغ في العملات الأجنبية.
وذكر حسن في بداية الأمر أن قيمة الصفقة سوف تصل إلى 18 مليون دولار، إلا أنه بيّن اليوم أن هذا المبلغ لا يزال محل تفاوض.
وحتى الآن سجل البلد العربي الذي يبلغ تعداد سكانه نحو 6 ملايين نسمة 1210 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا.
ويمثل تصاعد معدل الإصابات بكورونا ضغطا على القطاع الصحي اللبناني، الذي يعاني من عجز في الموازنة.
وكان الانفجار الهائل الذي شهده ميناء بيروت في الرابع من أغسطس/آب الماضي، تسبب في تدمير مستشفيات في العاصمة اللبنانية.
وكان مسئولون لبنانيون قد ذكروا، في وقت سابق، أن لبنان يجري مفاوضات حتى يحصل على 1.5 مليون جرعة من اللقاح.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان... وزير الصحة يكشف موعد استلام لقاح كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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