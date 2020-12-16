"معايشة تجربة جديدة"... شرطة دبي تحقق أمنية أسرة عربية

وأفادت صحيفة "الإمارات اليوم"، مساء اليوم الأربعاء، بأن الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ممثلة بقسم التنوع الثقافي بإدارة التوعية الأمنية، بالتعاون مع إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، حققت أمنية أسرة عربية مقيمة في دبي، ومساعدة طفلها في تخطي وكسر حاجز الخوف من الشرطة.

وأكدت الصحيفة أن فريق عمل من إدارة التوعية الأمنية والشرطة السياحية، ومعه دمية "الشرطي آمنة"، قام بزيارة الطفل (ست سنوات) ومساعدته في محو الصورة الذهنية السلبية المرتبطة بالخوف من الشرطة، من خلال الحديث مع الطفل عن دور الشرطي الصحيح في المجتمع، وتوعيته بجوانب كثيرة بطريقة مبسطة وسهلة تتناسب مع عمره.

وأجرى فريق العمل الإماراتي جولة مع الطفل بإحدى دوريات شرطة دبي الفارهة، مرتديا الزي العسكري لشرطة دبي، ليعيش تجربة تساعده على تكوين صورة سليمة وصحيحة عن دور الشرطة وأهميته في المجتمع.

ونقلت الصحيفة على لسان مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالنيابة، العقيد علي خلفان المنصوري، أن شرطة دبي تحرص على مد جسور التواصل مع المجتمع بمختلف قنوات الاتصال، ما يضمن خلق علاقة مثمرة بين الشرطة والمجتمع، وتحقيق السعادة وجودة الحياة، عبر بناء الاتصال الفعال والهادف، الذي يرسخ العديد من المفاهيم الأصيلة في الحياة.

ومن جانبها، أعربت أسرة الطفل عن تقديرها للقيادة العامة لشرطة دبي لتجاوبها مع طلبها، مؤكدة أن السمعة المحلية والعالمية التي تحظى بها الشرطة، سواء على المستوى الأمني أو الخدمات، ودورها في المجتمع، أسهمت في خلق ثقة بين المجتمع في إمارة دبي والشرطة، ما شجّع الأسرة على التواصل مع شرطة دبي لمساعدة طفلها في كسر حاجز الخوف الذي يشعر به.