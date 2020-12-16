وقال راكولتا في مقابلة مع مذيعة CNN بيكي أندرسون: "نحن جميعًا نصلي ونأمل في الحصول على هدية رائعة حقًا في عيد الميلاد".
وأضاف راكولتا: "موقفنا هو أنه يجب حله (الأزمة الخليجية)... أنا شخصياً أعتقد أننا قريبون".
يأتي ذلك في الوقت الذي تجري محادثات لإنهاء الأزمة الخليجية، إذ قالت الكويت إن محادثات أثمرت تقدما ملموسا بين أطراف الأزمة خلال الأيام الماضية.
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واعتبر وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، في تغريدة على تويتر، "بيان دولة الكويت خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية"، فيما قال نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في تغريدة على "تويتر": "إن المملكة تنظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة".
وكانت الدول الأربع (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) أعلنت، في يونيو/ حزيران 2017، قطع علاقاتها مع قطر وفرض مقاطعة عليها، ووضعت 13 شرطاً للتراجع عن إجراءاتها وقطع العلاقات، فيما أعلنت الدوحة رفضها لكل ما يمس سيادتها الوطنية واستقلال قرارها، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للحوار على قاعدة الندية واحترام السيادة.
كانت هذه تفاصيل خبر "هدية عيد الميلاد"...هكذا علق سفير أمريكا لدى الإمارات على قرب حل الأزمة مع قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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