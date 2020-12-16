الدوري الإيطالي: تعادل أتالانتا مع يوفنتوس

فرط يوفنتوس اليوم في فرصة الفوز على ضيفه أتالانتا في الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي في المباراة، التي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

وكان فريق “السيدة العجوز” قد تقدم بعد مرور 29 دقيقة عبر هدف سجله اللاعب فيديريكو كييزا. لكن الضيوف نجحوا في إدراك التعادل (ق57) عن طريق ريمو فريلر. بعدها احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح يوفنتوس (ق61)، لكن البرتغالي كريستيانو رونالدو أهدرها على غير العادة بعدما تصدى لها الحارس.

بهذا التعادل ارتفع رصيد اليوفي إلى 24 نقطة في المركز الثالث، بينما بات لأتالانتا 18 نقطة في المركز الثامن.