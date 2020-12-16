شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الخميس.. أمطار ورياح نشطة على 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الخميس بمشيئة الله، أن تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لهطول أمطار متفرقة ورياح نشطة على عدة مناطق.

وتشمل الحالة الجوية أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 30 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 5 مئوية.