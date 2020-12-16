شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة صادمة.. صوت زئير يكشف وجود «لبؤة» بمنزل مهجور في مكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت الجهات الأمنية في مكة المكرمة، صباح اليوم الأربعاء، بلاغاً من سكان حي العمرة بعد سماعهم أصوات زئير أسد من داخل أحد المنازل المهجورة.

وعند وصول الجهات الأمنية للمنزل لوحظ وجود “لبؤة” مقيدة بسلسلة حديدية بداخله، وعملت الجهات الأمنية والمختصة على إنهاء الأمر والتأكد من سلامة جميع سكان الحي.