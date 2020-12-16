شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 101 شاحنة محملة بالحطب المحلي المعد للبيع في عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
ضبطت الجهات الأمنية في كلٍ من مناطق (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة والقصيم، والشرقية، والجوف، وحائل ،والحدود الشمالية، ونجران، وعسير، وجازان، وتبوك)، خلال الأسبوع الماضي عدداً من مخالفي نظام المراعي والغابات منهم (84) مواطناً و (7) مقيمين من الجنسية اليمنية، و(5) مقيمين من الجنسية المصرية، ومُقِيميّن من الجنسية الباكستانية ، و(3) نازحين، وبحوزتهم كميات كبيرة من الحطب المحلي المعدة لغرض البيع تم تحميلها على (101) شاحنة، مما يعد مخالفة لنظام الغابات والمراعي والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وحث المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على أرقام الطوارئ (996) ورقم (999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.
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