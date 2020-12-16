شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الصحة يزف بشرى سارة بشأن «لقاح كورونا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن وكيل وزارة الصحة عبدالله عسيري أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة بدء التطعيم بلقاح فيروس كورونا.

وأضاف عسيري، في اتصال هاتفي مع قناة “الإخبارية”، أن المملكة من أول ثلاث دول في العالم تبدأ التطعيم الفعلي بهذا اللقاح.

وأوضح أن الهدف هو تغطية أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين، مضيفا “في البداية سوف يكون هناك تركيز على الفئات المعرضة أكثر للمرض الشديد وبعض المهن الحرجة، وتباعاً عندما يصل اللقاح سوف نبدأ بالتوسع في عملية التلقيح”.

وتابع عبدالله عسيري “في المرحلة الأولى سيكون التركيز على المناطق الرئيسية لأن اللقاح يحتاج إلى سلسلة تبريد عميقة ولذلك يحتاج أن يكون في مراكز محددة، وعندما تصل بقية اللقاحات التي لا تستدعي هذه الشروط سيتم توزيعها على جميع المراكز الصحية سواء وزارة الصحة أو خارج وزارة الصحة”.

يذكر أن وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، أعلن صباح اليوم وصول أول دفعة من لقاح كورونا إلى المملكة، مشيراً إلى أن اللقاح سيوفر بشكل مجاني للجميع.

وقال الربيعة خلال الجلسة الحوارية بملتقى الميزانية 2021م، اليوم الأربعاء: “كل مبلغ طلبناه لدعم القطاع الصحي في هذه الجائحة تم توفيره بشكل عاجل”، مؤكداً أن المملكة اتخذت قرارات استثنائية تاريخية لمواجهة كورونا.

وأوضح الربيعة، أن عدد أسرة العناية ارتفع 60% خلال أشهر، موضحاً أن المملكة لديها خبرات متراكمة كبيرة للتعامل مع الأزمات من موسم الحج.