شكرا لقرائتكم خبر عن «من كبائر الإثم وعظائم الذنوب».. حكم تأخير المرأة للصلاة بسبب أعمال البيت (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم تأخير المرأة لصلاة الظهر بسبب أعمال البيت.

وقال الشيخ المصلح إن مناط الحكم في الوقت، أي دخول وقت صلاة العصر وليس التوقيت بالساعة لأن التوقيت بالساعة يختلف من بلد لبلد، فإذا كان لم يدخل وقت صلاة العصر وبقي وقت لأداء صلاة الظهر فلا بأس في ذلك يجوز.

وأضاف أن الصلاة في آخر الوقت جائزة وإن كان الأفضل أن تصلي في أول الوقت لكن لو أنها انشغلت وصلت قبل خروج الوقت وأتمت الصلاة كاملة قبل خروج الوقت فلا إثم عليها.

وختم الشيخ خالد المصلح بقوله “فمناط الحكم هو أن تصلي قبل دخول وقت العصر وأما تأخير الظهر إلى دخول وقت العصر فهذا من كبائر الإثم وعظائم الذنوب”.