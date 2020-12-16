الشعيطات" تهدد الجيش الأمريكي بالتصعيد بعد اعتقال شبابها شرقي سوريا...صور"

وطالب المحتجون بالإفراج الفوري عن الشبان، الذين تم اعتقالهم من قبل مسلحي تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي لمشاركتهم خلال الأيام الماضية بالاحتجاجات، محملين القوات الأمريكية مسؤولية هذه الاعتقالات والتصعيد، والعواقب التي ستتبعها في حال لم يتم الإفراج عن المعتقلين خلال الساعات المقبلة.

كما طالبت الاحتجاجات بمنح المكون العربي دوره في المنطقة وطرد مسلحي تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي من المنطقة بسبب ممارساتهم واعتداءاتهم المستمرة على الأهالي في المنطقة وسرقة الثروات النفطية من المنطقة وحرمان أبناء ريف دير الزور منها.

"الشعيطات" تهدد الجيش الأمريكي بالتصعيد © Sputnik . FAROUK M

"الشعيطات" تهدد الجيش الأمريكي بالتصعيد © Sputnik . FAROUK M

"الشعيطات" تهدد الجيش الأمريكي بالتصعيد © Sputnik . FAROUK M

"الشعيطات" تهدد الجيش الأمريكي بالتصعيد © Sputnik . FAROUK M 1 / 4 © Sputnik . FAROUK M "الشعيطات" تهدد الجيش الأمريكي بالتصعيد

كما شهد الريف الشمالي لمحافظة دير الزور قطعا للطرقات الرئيسية وإحراقا للإطارات من قبل أبناء العشائر في بلدتي الحريجي وبلدة العزبة، احتجاجا على سياسات قوات "قسد" وقوات الاحتلال الأمريكي في المنطقة.

وتمتاز منطقة الجزيرة الواقعة تحت سيطرة الجيش الأمريكي بوجود عدد كبير من الآبار النفطية، في حين يعاني أهالي المنطقة من ارتفاع أسعارها وفقدانها نتيجة سرقتها من قبل القوات الأمريكية والعناصر الموالية له في المنطقة وهو ما دفعهم للتظاهر والاحتجاج ضد الوجود الأمريكي.