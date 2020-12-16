بعد زيارة ولي عهد أبو ظبي... الرئاسة المصرية تكشف آخر تطورات المصالحة مع قطر

جاء ذلك بحسب ما أدلى به المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مداخلة مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا إن الرئيس السيسي أكد أن العلاقات بين الدول قائمة على الاحترام وعدم التدخل فى شئون الدول الأخرى.

وكشف عن أن الدول الأربع (دول المقاطعة) لديها مجموعة من الشروط ولكن لم تستجب لها قطر حتى الآن، لافتا إلى أن هناك تنسيقا بين الإمارات ومصر منذ سنوات لرفض التدخلات الخارجية.

© REUTERS

وأشار إلى أن

الإمارات أكدت أن الخطوط الحمراء التي وضعها الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي منعت انهيار ليبيا.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى عدد من أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، كسوريا واليمن وليبيا والقضية الفلسطينية وكذلك أمن البحر الأحمر، حيث عكست المناقشات تفاهما متبادلا.

واتفق الجانبان على مواصلة بذل الجهود المشتركة للتصدي للمخاطر التي تهدد أمن واستقرار مجتمعات المنطقة من قبل تدخلات خارجية تهدف لخدمة أجندات لأطراف لا تريد الخير لدول وشعوب المنطقة.

وشدد الرئيس السيسي على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج كامتداد للأمن القومي المصري ورفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره.