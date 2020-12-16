"الليكود" الحاكم في إسرائيل: نتنياهو قرر التوجه إلى انتخابات رابعة

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ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، عن مصادر في الحزب الحاكم أن نتنياهو يعتزم التوجه إلى انتخابات برلمانية للكنيست الإسرائيلي، وفي حال إجرائها ستكون الرابعة على التوالي خلال عامين فقط.

وأوضحت أنه لا توجد اتصالات جدية بين "الليكود" بزعامة نتنياهو، وحزب "أزرق أبيض" بقيادة وزير الدفاع، الجنرال بيني غانتس، حول الميزانية، وأنه لا يلوح في الأفق أي أمل للتسوية، وعلى ما يبدو أن نتنياهو يعتزم إجراء انتخابات برلمانية، وهذا هو الاتجاه الذي تسير القيادة السياسية نحوه.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس حزب "يسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، قد دعا إلى تدشين تحالف انتخابي قوي لمواجهة نتنياهو، حيث بعث رسالة إلى كل من جدعون ساعر، الذي انشق عن حزب "الليكود" الحاكم، ونفتالي بينيت، زعيم حزب "يمينا"، ويائير لابيد، رئيس حزب "يوجد مستقبل"، أمس الثلاثاء، يدعوهم فيها إلى تشكيل كتلة سياسية واحدة لمناهضة نتنياهو.

وشدد أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، والذي انشق عن نتنياهو، وترك حكومته قبل عامين، على أن مثل هذه الكتلة السياسية المشتركة أو التحالف الانتخابي الجديد سيكون بديلا حقيقيا لحكومة بزعامة نتنياهو، أو يدعو للإطاحة بشخص نتنياهو نفسه.

وأشار رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" إلى أن تحالف القوى الحزبية الأربع، سيقوي الحكومة المقبلة وتعززها، دون نتنياهو، وتعمل على إسقاطه، لافتا إلى أن "إقامة تحالف صهيوني وليبرالي هو ضرورة الساعة، لا سيما في ظل التعاون المتزايد بين نتنياهو وممثلي الحركة المشتركة (عرب 48)".