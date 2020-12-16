جاء ذلك وفق ما أفادت به وزارة الدفاع التونسية، في بيان نقلته وكالة "تونس إفريقيا للأنباء" (رسمية).
وقالت الوزارة في بيانها إن "خافرة أعالي بحار تابعة لجيش البحر، قامت صباح اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020، في إطار حماية الثروات البحرية التونسية، بتحويل وجهة مركب صيد مصري، وذلك بعد ضبطه بحالة صيد غير مشروع بمنطقة الصيد الخاصة التونسية جنوب شرق جزيرة قرقنة على بعد 100 كلم وعلى متنه 17 فردا".
وأضافت: "إن فريق التدخل التابع للخافرة، تولى مطاردة المركب المذكور إلى حين إيقافه بالرغم من عديد المداورات الخطرة التي قام بها ربّان هذا المركب، والتوجه به نحو القاعدة البحرية الرئيسية بصفاقس لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه".
ولم تعلق السلطات المصرية حتى الساعة 16:00 توقيت غرينتش على الواقعة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تحتجز فيها تونس قوارب صيد مصرية بدعوى الصيد غير المشروع، فقد شهدت السنوات الأخيرة الماضية العديد من هذه الحالات، انتهى معظمها بمصادرة قوارب الصيد وإطلاق سراح البحارة المصريين.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مطاردة... البحرية التونسية توقف مركب صيد مصريا على متنه 17 بحارا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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