الأمن الوطني العراقي: جماعات مسلحة من داخل سوريا حاولت قصف حدودنا في "اعتداء خطير"

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ذكر ذلك موقع "بغداد اليوم" العراقي، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن ذلك جاء في جلسة المجلس التاسعة والعشرين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.

ولفت الموقع العراقي إلى أن "مجلس الأمن الوطني العراقي بحث العديد من القضايا المدرجة على جدول أعماله كما نظر في مستجدات الأوضاع الأمنية الطارئة، وبحث الاعتداء الخطير الذي تعرضت له الحدود العراقية في منطقة (السحلية - فيشخابور)".

وتابع الموقع: "قال مجلس الأمن الوطني العراقي إن جماعات مسلحة من داخل الأراضي السورية حاولت قصف حدودنا ومناطق وجود قوات حرس إقليم كردستان البيشمركة وقوات الحدود العراقية لتهريب الأشخاص والأسلحة".

ولفت الموقع إلى أن المجلس "أثنى على ما وصفه بالتصدي الشجاع لهذه المحاولات من قبل قوات البيشمركة التي تساندها القوات المسلحة الاتحادية".

ولفت إلى أن رئيس الوزراء وجه باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة عبر وزارة الخارجية وعبر القنوات الدبلوماسية لمنع تكرار الانتهاكات التي كانت تستهدف الأراضي العراقية.