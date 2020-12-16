الشرطة الفلسطينية تنتشر في قطاع غزة لمنع التجمهر

جاء ذلك على لسان الناطق باسم الشرطة الفلسطینیة بغزة، أیمن البطنیجي، الذي أوضح أنه مع قرب یومي الإغلاق الشامل الجمعة والسبت، ستنتشر الشرطة في محافظات قطاع غزة لمنع التجمهر، حسبما نقلت وكالة "سوا".
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وحذرت الشرطة من أن ھناك إجراءات مشددة بحق المخالفین لحظر التجوال یومي الجمعة والسبت، وفي حال تم القبض على مخالفین قد جرى القبض علیھم الأسبوع الماضي، فسیتم تحویلھم للقضاء، بإجراءات قانونیة مختلفة عن المرة الأولى.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حوالي 4 ملايين جرعة من اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا ستصل إلى فلسطين، بنهاية العام الجاري وبداية العام المقبل.
وأوضح أسامة النجار، المسؤول في الوزارة في حديثه لإذاعة "صوت فلسطين" أنه بعد استلام هذه الجرعات ستباشر السلطات الصحية عمليات تطعيم المواطنين بعدة أنواع من اللقاحات، تمكنت من توفيرها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والدول والشركات العالمية للأدوية.
وأكد المسؤول الفلسطيني أن تفشي وباء كورونا بالمنطقة وصل حالة الذروة في الظرف الحالي، مما جعل الطواقم الصحية في حالة إرهاق بسبب الجهود المضاعفة لمواجهة هذا التحدي الصحي العام الخطير.
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