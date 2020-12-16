الجزائر... مقتل ثلاث ضباط إثر تحطم مروحية عسكرية غرب العاصمة... فيديو

الجزائر- سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الدفاع أنه "أثناء القيام بمهمة طيران تدريبية تقنية صباح اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020، وفي حدود الساعة 11:25، سقطت مروحية بحث وإنقاذ عسكرية من نوع "ميرلين 25-إم إس" تابعة لقيادة القوات البحرية، في عرض البحر على بعد 2 ميل بحري شمال غرب ساحل مدينة بوهارون، بولاية تيبازة".

وأضاف البيان بأن الحادث أسفر" عن استشهاد الملازم الأول بوزايدة نور الدين، واالمقدم خروسة نورالدين والمقدم الوافى محمد الأمين".

هذا وأكدت الوزارة في بيان سابق أنه "أثناء القيام بمهمة طيران تدريبية تقنية صباح اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020، وفي حدود الساعة 11:25، سقطت مروحية بحث وإنقاذ عسكرية من نوع (MS-25 Merlin) تابعة لقيادة القوات البحرية، في عرض البحر على بعد 2 ميل بحري شمال غرب ساحل مدينة بوهارون، بولاية تيبازة، مما أسفر عن استشهاد الملازم الأول بوزايدة نور الدين أحد أفراد طاقم الطائرة المتكون من ثلاثة ضباط، فيما لا تزال عملية البحث جارية عن الطيارَين الآخرين، حيث تم تسخير وسائل البحث والإنقاذ اللازمة".

ووثق أحد المواطنين لحظة سقوط الطائرة المروحية، في عرض البحر بالقرب من منطقة السعيدية في بوهارون.